В историческом квартале церкви Трех Святителей проведут субботник

Сегодня, 18 апреля, в День всемирного наследия, в квартале церкви Трех Святителей пройдет субботник. Организаторы субботника — АНО «АСИРИС» и «Заповедные кварталы».
Дом №17 по улице Короленко отреставрируют в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» в этом сезоне. Для организации там нового штаба фестиваля дом уберут изнутри. Также для открытия выставки экспонатов музея имени Короленко в помещениях дома №17 планируют найти артефакты для будущих экспозиций, а также убрать мусор и старую мебель из комнат и чердаков.
Внутри дома №18 запланированы реставрационные работы, поэтому необходимо освободить комнаты и подготовить дом к реставрации.
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Фото: «Нижний 800»
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