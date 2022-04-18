В историческом квартале церкви Трех Святителей проведут субботник

Дом №17 по улице Короленко отреставрируют в рамках фестиваля «Том Сойер Фест» в этом сезоне. Для организации там нового штаба фестиваля дом уберут изнутри. Также для открытия выставки экспонатов музея имени Короленко в помещениях дома №17 планируют найти артефакты для будущих экспозиций, а также убрать мусор и старую мебель из комнат и чердаков.

Внутри дома №18 запланированы реставрационные работы, поэтому необходимо освободить комнаты и подготовить дом к реставрации.









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Фото: «Нижний 800»