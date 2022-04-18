Единый дизайн-код проспекта Ленина утвержден

Еще на одном участке Нижнего Новгорода утверждена архитектурно-художественная концепция. На этот раз на участке проспекта Ленина — от улицы Июльских Дней до улицы Космонавта Комарова.
Так, сейчас уже на 22 городских улицах введен единый дизайн-код.Напомним, ранее в Нижнем Новгороде утвердили новую архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева, Веденяпина и проспекта Молодежного.
Кроме того, глава города Юрий Шалабаев отметил, что в этом году разработают концепцию ещ восьми улиц:
- Рокоссовского
- Чкалова
- проспекта Гагарина (от площади Лядова до улицы Бекетова)
- Ульянова
- Максима Горького
- улицы Коминтерна
- площади Революции
- улицы Октябрьской.
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Фото: «Нижний 800»
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