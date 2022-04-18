Единый дизайн-код проспекта Ленина утвержден

Так, сейчас уже на 22 городских улицах введен единый дизайн-код.Напомним, ранее в Нижнем Новгороде утвердили новую архитектурно-художественную концепцию улицы Ванеева, Веденяпина и проспекта Молодежного.

Кроме того, глава города Юрий Шалабаев отметил, что в этом году разработают концепцию ещ восьми улиц:

Рокоссовского

Чкалова

проспекта Гагарина (от площади Лядова до улицы Бекетова)

Ульянова

Максима Горького

улицы Коминтерна

площади Революции

улицы Октябрьской.







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Фото: «Нижний 800»