Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется в эти выходные

«Это единственный в России самый длинный круговой маршрут по крепостной стене. С боевого хода открываются потрясающие виды на Нижний Новгород и его окрестности. Работы по реставрации и благоустройству территории продолжатся», — отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.

Круговой маршрут будет открыт ежедневно с 10 до 19 часов. Единый входной билет на круговой маршрут будет действовать в течение трех дней. Билеты также можно приобрести по «Пушкинской карте».







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Фото: архив пресс-служб