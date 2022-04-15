Круговой маршрут по стене Нижегородского кремля откроется в эти выходные

Двухкилометровый круговой маршрут по боевому ходу Нижегородского кремля возобновит свою работу с 17 апреля. Кроме того, горожане смогут посетить выставки в Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатской башнях, а также двух смотровых площадок — в Тайницкой и Георгиевской башнях.
«Это единственный в России самый длинный круговой маршрут по крепостной стене. С боевого хода открываются потрясающие виды на Нижний Новгород и его окрестности. Работы по реставрации и благоустройству территории продолжатся», — отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга.
Круговой маршрут будет открыт ежедневно с 10 до 19 часов. Единый входной билет на круговой маршрут будет действовать в течение трех дней. Билеты также можно приобрести по «Пушкинской карте».
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Фото: архив пресс-служб
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