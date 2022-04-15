В майские праздники для нижегородцев запустят дополнительные поезда

Так, Нижний Новгород и Москву соединят дополнительные поезда №235/236 и №248/247. Пять дополнительных рейсов совершит поезд № 339/340, который курсирует между Нижним Новгородом и Новороссийском.

Также дополнительные поезда №252/251, №237/238 появятся на маршруте Киров — Москва, а №223/224 – на маршруте Киров — Санкт-Петербург.

Дополнительную информацию о расписании поездов можно узнать на официальном сайте ОАО «РЖД», а также в едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: gzd.rzd.ru