В Нижегородской области проектируется первый национальный парк

В Нижегородской области создается первый национальный парк, для этого в настоящее время определены пять территорий.

в северной части области — Заволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский участки

в южной части — Пустынский и Ичалковский участки

Национальный парк – это особо охраняемая природная территория, где ограничена деятельность человека. На территорию допускаются туристы и в ограниченных масштабах допускается хозяйственная деятельность.

Проектирование ведет Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды «ВНИИ Экология».





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Фото: pexels