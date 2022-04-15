В Нижегородской области проектируется первый национальный парк

Проектирование первого национального парка в Нижегородской области планируют завершить до конца 2022 года. Об этом сообщает региональное минэкологии.
В Нижегородской области создается первый национальный парк, для этого в настоящее время определены пять территорий.
- в северной части области — Заволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский участки
- в южной части — Пустынский и Ичалковский участки
Национальный парк – это особо охраняемая природная территория, где ограничена деятельность человека. На территорию допускаются туристы и в ограниченных масштабах допускается хозяйственная деятельность.
Проектирование ведет Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды «ВНИИ Экология».
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Фото: pexels
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