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В Нижегородской области проектируется первый национальный парк

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Проектирование первого национального парка в Нижегородской области планируют завершить до конца 2022 года. Об этом сообщает региональное минэкологии.

 

В Нижегородской области создается первый национальный парк, для этого в настоящее время определены пять территорий.

  • в северной части области — Заволжский, Камско-Бакалдинский и Килемарский участки
  • в южной части — Пустынский и Ичалковский участки

Национальный парк – это особо охраняемая природная территория, где ограничена деятельность человека. На территорию допускаются туристы и в ограниченных масштабах допускается хозяйственная деятельность.

Проектирование ведет Всероссийский научно-исследовательский институт охраны окружающей среды «ВНИИ Экология».


 

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Фото: pexels

 

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