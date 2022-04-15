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Двухэтажные экскурсионные автобусы будут курсировать по Нижнему

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С 15 апреля двухэтажные экскурсионные автобусы снова начнут курсировать по Нижнему Новгороду. Об этом сообщили в департаменте развития предпринимательства администрации Нижнего Новгорода.

 

Впервые экскурсии на двухэтажных автобусах открылись в 2019 году и были очень востребованы. Поэтому в преддверии майских праздников обзорные экскурсии решили возродить.

Проект возвращается с обновленным маршрутом. Название экскурсионного тура остался прежним — «Влюбиться в Нижний».

«Маршрут начинается от площади Революции, далее – площадь Горького – улица Ильинская – площадь Минина и Пожарского – Чкаловская лестница – Речной вокзал – Стрелка – площадь Ленина и Московский вокзал. Длительность поездки составляет примерно час», —добавили организаторы.


 

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Фото: архив пресс-служб

 

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