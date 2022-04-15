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Стало известно, когда благоустроят площадь перед «канаткой»

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Благоустройство площади перед канатной дорогой в Нижнем Новгороде завершат в третьем квартале этого года. В рамках благоустройства построят смотровую площадку под станцией, добавят озеленение, декоративное и функциональное освещение.

 

Что изменилось в рамках первой очереди благоустройства?

  • на площади перед станцией уложили мощение, высадили взрослые березы и кустарники, включая спуск к Гребному каналу
  • создали центральную клумбу с деревянными скамейками
  • на территории появились новые фонари, информационные и навигационные стенды и арт-объекты.

Кроме того, между зданием дирекции канатной дороги и мечетью демонтировали бетонный забор. Здесь появилась пешеходная связь и открытая парковка.

 

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Фото: АНО «ЦЕНТР 800»

 

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