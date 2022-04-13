Культовое арт-пространство «КЛАДОВКА» возобновило работу в Нижнем Новгороде

Откроется галерея персональной выставкой фотографа-поэта Алика Якубовича «Свои люди или точка возврата», которая посвящена художникам, писателям, журналистам, и меломанам.

В центре второго зала, в прошлом «виниловой комнаты», сейчас имитация студии звукозаписи в СССР. В третьем зале — атмосфера советского ПИН-АПа, работы для него создал нижегородский художник Валерий Барыкин.

В «Кладовке. Галерее Историй» можно будет послушать музыку на любом носителе, выбрать и купить пластинки. Кроме того, купить авторский хенд-мейд, книги нижегородских поэтов и писателей, картины и фотографии.

С наступлением комфортной дневной температуры команда откроет арт-двор, где будет проводить поэтические встречи, перформансы и спектакли.

Адрес: улица Большая Покровская, 8.





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