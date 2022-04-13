Промышленный туристический кластер создадут в Автозаводском районе

Туристический кластер на Автозаводе объединит несколько экскурсионных маршрутов, в том числе промышленные площадки Горьковского автозавода, новый музей «ГАЗа», прилегающие объекты архитектурного и культурного наследия.

«Промышленный туризм сегодня — востребованное направление, ведь людям, далеким от производств, интересно своими глазами увидеть, как там все устроено. Кластер «ГАЗа» может стать одним из самых интересных мест на туристической карте индустриальной России», — добавил Андрей Саносян.







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Фото: Нижний800