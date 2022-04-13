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Стальные ограждения в центре Нижнего Новгорода могут заменить цветниками

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Стальные ограждения на пересечении Большой Покровской и Малой Покровской могут заменить цветниками. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

 

Чтобы узнать мнение нижегородцев глава города запустил опрос, в котором к настоящему моменту приняло участие 777 человек. Согласно данным 68% граждан идею поддержало.

«Идея прекрасная, но важно продумать, какие именно цветники. Высадка многолетников может не только сформировать ограду, но и быть водосборным элементом, который будет помогать справляться с обильными дождями. А если речь о стандартных «бордюрных» цветах — то идея не очень», — отметили комментаторы.

 


 

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Фото: Telegram Юрия Шалабаева

 

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