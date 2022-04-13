Между Нижним Новгородом и Москвой увеличат число рейсов

Дополнительный поезд будет ежедневно отправляться из Нижнего Новгорода в 23:45 и прибывать в Москву на следующие сутки в 6:35. В обратном направлении пассажиры отправятся в 23:55 и приедут на Московский вокзал в 6:28.

Оформить проездные документы можно в билетных кассах АО «ФПК», на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через терминалы самообслуживания или мобильное приложение «РЖД Пассажиры».





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Фото: pexels