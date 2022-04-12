Стало известна стоимость праздничной подсветки Нижегородского кремля

Что должен сделать подрядчик?

создать сценарий графики и авторского текста для разработки контента

лазерное сканирование проецируемого объекта для создания 3D-модели

схему расположения проекционного оборудования на площадке

Кроме того, подрядная организация создаст светодизайн фасада Кремлевской стены на участке между Тайницкой и Часовой башнями ко Дню Победы, Дню России и Дню памяти и скорби. Ко Дню города смонтирует подсветку с внешней стороны Дмитриевской башни, а также на стене между Борисоглебской и Георгиевской башнями.

Также, ко Дню народного единства подсветка появится на центральном фасаде Дмитриевской башни, а к Новому году — с трех ее сторон.

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