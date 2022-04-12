В «Рекорде» пройдет выставка картин в технике песочной анимации

15 апреля в Центре культуры «Рекорд» откроется выставка картин в технике песочной анимации. Автор работ — художница Людмила Логинова и воспитанницы студии песочной анимации «Солнечный город».
Художник на глазах зрителей на подсвеченном столе создаст картины и целые тематические истории, объединенные общим сюжетом.
На выставке покажут работы юных художниц — портреты балерин, волшебных птиц и животных. Большая часть картин посвящена Нижнему Новгороду и его людям.
Посетить экспозицию можно до 24 апреля. Вход свободный.
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