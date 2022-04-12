В «Рекорде» пройдет выставка картин в технике песочной анимации

Художник на глазах зрителей на подсвеченном столе создаст картины и целые тематические истории, объединенные общим сюжетом.

На выставке покажут работы юных художниц — портреты балерин, волшебных птиц и животных. Большая часть картин посвящена Нижнему Новгороду и его людям.

Посетить экспозицию можно до 24 апреля. Вход свободный.

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