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В «Рекорде» пройдет выставка картин в технике песочной анимации

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15 апреля в Центре культуры «Рекорд» откроется выставка картин в технике песочной анимации. Автор работ — художница Людмила Логинова и воспитанницы студии песочной анимации «Солнечный город».

 

Художник на глазах зрителей на подсвеченном столе создаст картины и целые тематические истории, объединенные общим сюжетом.

На выставке покажут работы юных художниц — портреты балерин, волшебных птиц и животных. Большая часть картин посвящена Нижнему Новгороду и его людям.

Посетить экспозицию можно до 24 апреля. Вход свободный.

 

 

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