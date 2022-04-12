18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Нижнем Новгороде стартовал конкурс проектов для павильонов метро

Поделиться:

Конкурс на лучшее архитектурное решение павильонов метро стартует в Нижнем Новгороде. Об этом мэр города Юрий Шалабаев сообщил в Telegram.

 

Принять участие в конкурсе могут архитекторы, дизайнеры и инженерно-технические коллективы. Лучшим будет признан проект, где решение будет эстетически сочетаться с окружением, а также позволит защитить людей от непогоды и устоит при порывах ветра и осадках.

Заявки принимаются до 26 апреля, до 26 мая будет проходить проектирование. Итоги подведут 3 июня.

Призовой фонд — 100 тысяч рублей.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: