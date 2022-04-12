В Нижнем Новгороде стартовал конкурс проектов для павильонов метро

Принять участие в конкурсе могут архитекторы, дизайнеры и инженерно-технические коллективы. Лучшим будет признан проект, где решение будет эстетически сочетаться с окружением, а также позволит защитить людей от непогоды и устоит при порывах ветра и осадках.

Заявки принимаются до 26 апреля, до 26 мая будет проходить проектирование. Итоги подведут 3 июня.

Призовой фонд — 100 тысяч рублей.

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Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода