Стало известно, когда заработают все городские фонтаны Нижнего

Мэрия Нижнего Новгорода намерена к 9 мая возобновить работу всех городских фонтанов. С 26 апреля по 1 мая каждый объект будет проходить расконсервацию после зимнего периода.

«В процессе будем выявлять, каким фонтанам требуется ремонт, а какие уже можно запустить», — отметил глава города в Telegram-канале.

Традиционно первым запустят фонтан в центре города — на площади Минина и Пожарского.

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Фото: pexels