Потепление до +17 и дожди: рассказываем о погоде в Нижнем Новгороде

Сегодня, 11 апреля, утром столбики термометров покажут +8 градусов. Днем воздух прогреется до +16, будет пасмурно, но без осадков. К вечеру похолодает до +10. Ветер придет с юго-востока со скоростью 2,5 метров в секунду.

Во вторник, 12 апреля, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Утром термометры достигнут отметки в +14 градусов, днем потеплеет до +17. Вечером температура воздуха опустится до +15, ночью похолодает до +5. Ветер сменит направление на восточное и усилится до 4 метров в секунду. .

В середине недели будет пасмурно и дождливо. Утром температура воздуха прогреется до +11, к вечеру опустится до +8. Ветер ослабнет до 2,7 метров в секунду.

В пятницу, 15 апреля, будет также пасмурно, а местами прольются дожди. Утром термометры покажут +6 градусов по Цельсию. Днем столбики термометров поднимутся до +9. Ночью похолодает до +4. Ветер придет с северо-запада со скоростью 2 метра в секунду.





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