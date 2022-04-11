Новые межрегиональные маршруты на «Валдаях» откроются в 2022 году

«В нашем регионе добавятся маршруты до Бора, Дзержинска, Сокольского. Если все сложится, то пассажиропоток на «Валдаях» может вырасти более чем в два раза — с 42 000 человек в 2021 году до 92 000 в 2022-м», — сказал Глеб Никитин.

Рассматриваются и другие межрегиональные направления, в частности, Козьмодемьянск (Марий Эл).

Напомним, в 2021 году открылись туристические маршруты до Городца, Чкаловска, Макарьева, Павлова, Чебоксар и Стрелки, прогулочные маршруты до Шуховской башни и обзорный по Нижнему Новгороду, а также пассажирские рейсы до ЖК «ЮГ» и Балахны.







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Фото: «Нижний 800»