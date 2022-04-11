Новые межрегиональные маршруты на «Валдаях» откроются в 2022 году

В расписании судов на подводных крыльях откроются новые рейсы — до Юрино (Марий Эл) и Юрьевца (Ивановская область). Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«В нашем регионе добавятся маршруты до Бора, Дзержинска, Сокольского. Если все сложится, то пассажиропоток на «Валдаях» может вырасти более чем в два раза — с 42 000 человек в 2021 году до 92 000 в 2022-м», — сказал Глеб Никитин.
Рассматриваются и другие межрегиональные направления, в частности, Козьмодемьянск (Марий Эл).
Напомним, в 2021 году открылись туристические маршруты до Городца, Чкаловска, Макарьева, Павлова, Чебоксар и Стрелки, прогулочные маршруты до Шуховской башни и обзорный по Нижнему Новгороду, а также пассажирские рейсы до ЖК «ЮГ» и Балахны.
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Фото: «Нижний 800»
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