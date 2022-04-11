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Нижегородцы выберут территории для благоустройства в 2023 году

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Нижегородцы смогут выбрать территории для благоустройства в 2023 году. Голосование стартует уже 15 апреля. Будет представлена 41 территория. Об этом сообщает глава города Юрий Шалабаев.

Так, в прошлом году в рамках проекта было благоустроено 30 пространств, среди которых территория возле Силикатного озера в Ленинском районе и пространство вдоль озера на Пермякова на Автозаводе, юбилейный бульвар в Сормове и многие другие.

«По результатам голосования были определены еще 30 общественных пространств для благоустройства в 2022 году — на части из них уже начаты работы. Но останавливаться нельзя — уже сейчас надо определить территории, которые войдут в программу на 2023 год. И здесь опять же мы будем исходить из мнений нижегородцев, потому что именно им предстоит пользоваться этими объектами», — добавил мэр.



 

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Фото: «Нижний 800»

 

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