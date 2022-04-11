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Цифра дня: 19 красных стульев повредили или украли на Большой Покровской

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На Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде вандалы повредили или украли 19 красных стульев. Всего их было 97 штук. Об этом рассказал министр культуры региона Олег Беркович в Telegram-канале.

 

Благоустройство Большой Покровской завершилось в августе 2021. Архитекторами был разработан единый дизайн-код. На территории появились скейт-зона, новые фонари, красные стулья и архитектурная подсветка зданий. Красных стульев стало на 19 меньше, вандалы украли или повредили их.



 

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Фото: сообщество «Типичный Нижний Новгород» «Вконтакте»

 

 

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