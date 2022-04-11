Цифра дня: 19 красных стульев повредили или украли на Большой Покровской

Благоустройство Большой Покровской завершилось в августе 2021. Архитекторами был разработан единый дизайн-код. На территории появились скейт-зона, новые фонари, красные стулья и архитектурная подсветка зданий. Красных стульев стало на 19 меньше, вандалы украли или повредили их.







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Фото: сообщество «Типичный Нижний Новгород» «Вконтакте»