Цифра дня: 19 красных стульев повредили или украли на Большой Покровской

На Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде вандалы повредили или украли 19 красных стульев. Всего их было 97 штук. Об этом рассказал министр культуры региона Олег Беркович в Telegram-канале.
Благоустройство Большой Покровской завершилось в августе 2021. Архитекторами был разработан единый дизайн-код. На территории появились скейт-зона, новые фонари, красные стулья и архитектурная подсветка зданий. Красных стульев стало на 19 меньше, вандалы украли или повредили их.
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Фото: сообщество «Типичный Нижний Новгород» «Вконтакте»
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