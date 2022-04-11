В Нижнем открывается школа волонтеров «Том Сойер Фест»

Рассказываем о формате школы и этапах:

теория в онлайн-формате — на занятиях расскажут, что такое «Том Сойер Фест», как создать успешную команду для запуска фестиваля в своем районе или городе, где искать ресурсы, партнеров, волонтеров и как получить необходимые согласования на проведение ремонтных работ.

реставрационная мастерская. Участниками станут более 70 волонтеров из Нижнего Новгорода и области — из Кстова, Арзамаса, Балахны и Бора.

В этом году основная команда координаторов фестиваля планирует отремонтировать дом №17 по улице Короленко. Изначально его строили, как доходный для зажиточной крестьянки Прасковьи Щелухиной в 1912 году. Сейчас здание пустует.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: «Нижний 800»