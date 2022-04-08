В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Рок Чистой Воды»

Фестиваль будет проходить на площади Минина и Пожарского с 13 до 20 часов.

Выступят — Сергей Галанин и группа «СерьГа», группа «Воскресение», «Препинаки», арт-проект Инны Желанной «Вилы», Альберт Кувезин, FPG, Вадим Демидов, «Последний Приют», «Корсар», «Ансамбль Ё», «The Walking Street», «Ordinate». Не приедет заявленная ранее английская группа «The Blаck Delta Movement», а также Barbarа Gogan из Ирландии.







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Фото: pexels