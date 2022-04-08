Улицу Горького частично перекроют на выходные. Рассказываем подробности

9 и 10 апреля из-за подготовки строительства новых станций метро частично перекроют улицу Горького в Нижнем Новгороде.
Публикуем изменения в расписании общественного транспорта.
- автобусы А-1, А-40, А-64, А-58, А-68, маршрутки Т-74, Т-97 пойдут по улицам Ошарская, Белинского, Ванеева в оба направления.
- автобусы А-16, А-41, маршрутки Т-34, Т-57 будут ходить по улицам Ошарская, Белинского в оба направления.
- троллейбус №9 будет ходить по улице Варварской до площади Минина и Пожарского в оба направления.
- троллейбуса № 31 будет сокращен до площади Горького.
Напомним, ранее в столице Приволжья стартовали работы по сносу автостанции «Сенная». Об этом сообщают очевидцы в сообществе «Нижний Новгород | Без цензуры».
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Фото: PIXABAY
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