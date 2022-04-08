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Нижегородскую «Пасхальную ярмарку» украсит огромное яйцо. Нижегородцы смогут его раскрасить

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23 и 24 апреля в столице Приволжья пройдет «Пасхальная ярмарка». Как сообщается в сообществе Нижегородской ярмарки «ВКонтакте», ее украсит огромное яйцо, которое сможет раскрасить любой желающий.

 

На ярмарке нижегородцев ждут сувениры и изделия нижегородских народных промыслов. Кроме того, для гостей приготовили мастер-классы по приготовлению пасхи, изготовлению леденцов, декорированию куличей и яиц, а также созданию сувениров.

Посетителей будут развлекать аниматоры и скоморохи, выступят народные коллективы и хоры. Кроме того, пройдет урок по звонарному делу.



 

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Фото: pexels

 

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