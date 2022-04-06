В Нижегородской области запускают летние электрички

С 9 апреля в Нижегородской области запустят летние электрички. Об этом сообщается на сайте Волго-Вятской пригородной компании.
Запуск электричек будет поэтапным. Так, в ближайшее время добавят следующие пригородные поезда:
С 09 апреля
- Кустовая — Суроватиха — Кустовая по субботам и воскресеньям
С 16 апреля
- Нижний Новгород — проспект Гагарина — Нижний Новгород (по субботам и воскресеньям)
- проспект Гагарина — Суроватиха — проспект Гагарина (ежедневно)
С 18 апреля
- Кустовая — Суроватиха — Кустовая (с понедельника по пятницу)
- Нижний Новгород — Металлист — Нижний Новгород (ежедневно)
С 23 апреля
- Нижний Новгород — Урень — Нижний Новгород (по субботам)
- Нижний Новгород — Семенов — Нижний Новгород (по субботам)
- Нижний Новгород — Суроватиха — Нижний Новгород (по субботним и воскресным дням)
- Нижний Новгород — Суроватиха — Нижний Новгород (по субботним и воскресным дням)
С 24 апреля
- Нижний Новгород — Тарасиха — ‑Нижний Новгород (по воскресеньям)
- Нижний Новгород —Тарасиха — ‑Нижний Новгород (по пятницам и воскресеньям)
- Нижний Новгород —Тарасиха — ‑Нижний Новгород (по пятницам и воскресеньям)
- Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород (по воскресеньям)
- Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород (по воскресеньям)
- Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород (по воскресеньям)
- Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород (по воскресеньям)
- Нижний Новгород — Семенов — Нижний Новгород (по воскресеньям)
- Нижний Новгород — Керженец (по воскресным дням)
- Нижний Новгород — Сережа — Нижний Новгород (с понедельника по пятницу)
С 29 апреля
- Кустовая — Суроватиха — Нижний Новгород (ежедневно)
С 04 мая
- Нижний Новгород — Суроватиха — Нижний Новгород (с понедельника по пятницу)
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Фото: pexels
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