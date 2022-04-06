В Нижегородской области запускают летние электрички

Запуск электричек будет поэтапным. Так, в ближайшее время добавят следующие пригородные поезда:

С 09 апреля

Кустовая — Суроватиха — Кустовая по субботам и воскресеньям

С 16 апреля

Нижний Новгород — проспект Гагарина — Нижний Новгород (по субботам и воскресеньям)

проспект Гагарина — Суроватиха — проспект Гагарина (ежедневно)

С 18 апреля

Кустовая — Суроватиха — Кустовая (с понедельника по пятницу)

Нижний Новгород — Металлист — Нижний Новгород (ежедневно)

С 23 апреля

Нижний Новгород — Урень — Нижний Новгород (по субботам)

Нижний Новгород — Семенов — Нижний Новгород (по субботам)

Нижний Новгород — Суроватиха — Нижний Новгород (по субботним и воскресным дням)

Нижний Новгород — Суроватиха — Нижний Новгород (по субботним и воскресным дням)

С 24 апреля

Нижний Новгород — Тарасиха — ‑Нижний Новгород (по воскресеньям)

Нижний Новгород —Тарасиха — ‑Нижний Новгород (по пятницам и воскресеньям)

Нижний Новгород —Тарасиха — ‑Нижний Новгород (по пятницам и воскресеньям)

Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород (по воскресеньям)

Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород (по воскресеньям)

Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород (по воскресеньям)

Нижний Новгород — Тарасиха — Нижний Новгород (по воскресеньям)

Нижний Новгород — Семенов — Нижний Новгород (по воскресеньям)

Нижний Новгород — Керженец (по воскресным дням)

Нижний Новгород — Сережа — Нижний Новгород (с понедельника по пятницу)

С 29 апреля

Кустовая — Суроватиха — Нижний Новгород (ежедневно)

С 04 мая

Нижний Новгород — Суроватиха — Нижний Новгород (с понедельника по пятницу)







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Фото: pexels