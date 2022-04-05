В Нижнем втрое(!) увеличили производство товаров женской гигиены

Нижегородская компания «Хайджин текнолоджиз» производит товары женской гигиены, подгузники и абсорбирующее белье. В условиях отсутствия импорта она втрое увеличила объем реализации и выпуска продукции за месяц.
Представители компании отметили, что производство работает 24 часа — 7 дней в неделю.
«В сложившейся ситуации мы не планируем останавливать производство и даже, наоборот, увеличили объем реализуемой и выпускаемой продукции в три раза. Сказался и повышенный спрос, и временный ажиотаж», — отметила коммерческий директор ООО «Хайджин текнолоджиз» Наталья Зайцева.
Кроме того, она добавила, что на сегодняшний день компания ведет поиск новых поставщиков по продукции, перечень которой насчитывает более 4 тысяч позиций.
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Фото: pexels
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