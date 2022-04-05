Стало известно, когда откроется кольцевой маршрут по стенам Нижегородского кремля

Кольцевой маршрут протяженностью более 2 километров по Нижегородскому кремлю откроется 8 апреля. Большая часть маршрута была закрыта из-за погодных условий.
Кроме того, вместе с маршрутом откроются и выставки об истории Нижнего в Зачатской, Никольской, Ивановской, Дмитриевской и Георгиевской башнях.
Напомним, это самый длинный подобный маршрут в России. Длина кругового маршрута по стенам крепости — больше 2 километров, с перепадом высот почти с 30-этажный дом.
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Фото: Нижний800
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