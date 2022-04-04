Лыковую Дамбу и Гребешковский откос благоустроят в Нижнем

Территорию Гребешковского откоса и Лыковой Дамбы планируется благоустроить в Нижнем Новгороде в 2022 году. После благоустройства новое пространство может стать частью маршрута для туристов и гостей города.

«Уверен, что возникнет новое пространство ожидания для жителей, так и для туристов. Оно соединит Благовещенский монастырь, набережную Федоровского и сквер Интернационалистов. Тем самым будет сформирован транзитный туристический маршрут», — отметил глава Нижегородского района.

Частичное благоустройство Лыковой Дамбы стартовало два года назад. По словам Ильи Лагутина, в 2020-м здесь украсили деревья гирляндами, а прошлым летом на всей ее протяженности были установлены подвесные клумбы с цветами.

Дополнительную информацию можно будет узнать на обсуждении проектов:

Лыкова Дамба — 4 апреля в 18:30;

Гребешковский откос — 8 апреля в 17:30.

Место: актовый зал администрации Нижегородского района (улица Пискунова, 1).







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Фото: ООО «Ленгипрогор», АБ «Рождественка»