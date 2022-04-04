Лыковую Дамбу и Гребешковский откос благоустроят в Нижнем

В 2022 году в столице Приволжья благоустроят Гребешковский откос и Лыкову Дамбу. Об этом рассказал глава администрации нижегородского района Илья Лагутин в своем Telegram-канале.
Территорию Гребешковского откоса и Лыковой Дамбы планируется благоустроить в Нижнем Новгороде в 2022 году. После благоустройства новое пространство может стать частью маршрута для туристов и гостей города.
«Уверен, что возникнет новое пространство ожидания для жителей, так и для туристов. Оно соединит Благовещенский монастырь, набережную Федоровского и сквер Интернационалистов. Тем самым будет сформирован транзитный туристический маршрут», — отметил глава Нижегородского района.
Частичное благоустройство Лыковой Дамбы стартовало два года назад. По словам Ильи Лагутина, в 2020-м здесь украсили деревья гирляндами, а прошлым летом на всей ее протяженности были установлены подвесные клумбы с цветами.
Дополнительную информацию можно будет узнать на обсуждении проектов:
- Лыкова Дамба — 4 апреля в 18:30;
- Гребешковский откос — 8 апреля в 17:30.
Место: актовый зал администрации Нижегородского района (улица Пискунова, 1).
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Фото: ООО «Ленгипрогор», АБ «Рождественка»
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