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Лыковую Дамбу и Гребешковский откос благоустроят в Нижнем

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В 2022 году в столице Приволжья благоустроят Гребешковский откос и Лыкову Дамбу. Об этом рассказал глава администрации нижегородского района Илья Лагутин в своем Telegram-канале.

 

Территорию Гребешковского откоса и Лыковой Дамбы планируется благоустроить в Нижнем Новгороде в 2022 году. После благоустройства новое пространство может стать частью маршрута для туристов и гостей города.

«Уверен, что возникнет новое пространство ожидания для жителей, так и для туристов. Оно соединит Благовещенский монастырь, набережную Федоровского и сквер Интернационалистов. Тем самым будет сформирован транзитный туристический маршрут», — отметил глава Нижегородского района.

Частичное благоустройство Лыковой Дамбы стартовало два года назад. По словам Ильи Лагутина, в 2020-м здесь украсили деревья гирляндами, а прошлым летом на всей ее протяженности были установлены подвесные клумбы с цветами.

Дополнительную информацию можно будет узнать на обсуждении проектов:

  • Лыкова Дамба — 4 апреля в 18:30;
  • Гребешковский откос — 8 апреля в 17:30.

Место: актовый зал администрации Нижегородского района (улица Пискунова, 1).



 

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Фото: ООО «Ленгипрогор», АБ «Рождественка»

 

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