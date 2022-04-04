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Нижний Новгород и Гороховец свяжут ускоренные электрички

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С 4 апреля по рабочим дням между Нижним Новгородом и Гороховцом будут ходить ускоренные электрички. Рассказываем в какое время.

 

Ввод пригородных поездов позволил организовать по утрам отправление в Гороховецком направлении каждые 30 минут.

Электропоезд №6101 из Нижнего Новгорода отправляется в 05:50, в Гороховец прибывает в 07:10. Электричка №6102 из Гороховца отходит в 06:12, в столицу Приволжья прибывает в 07:34. Этот поезд будет ходить и в субботу.




 

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Фото: pexels

 

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