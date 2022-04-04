В Нижегородскую область придет потепление до +10 градусов

Так, в понедельник, 4 апреля, днем разогреет до +1, к вечеру похолодает до –2, а ночью — до –4 градусов по Цельсию. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3,3 метра в секунду.

Во вторник, 5 апреля, к обеду столбики термометров поднимутся до отметки в +4 градуса, к ночи похолодает +1. Ветер сменится на южный с порывами до 4,6 метров в секунду.

В среду, 6 апреля, будет дождливо и прохладно — до +3 градусов, в ночные часы термометры опустятся до нуля. Направление ветра не изменится, а скорость чуть стихнет до 3,7 метров в секунду. В четверг, 7 апреля, прогнозируются дожди, но при этом будет достаточно тепло — до +7. Ветер все также будет дуть с юга.

К концу недели, в пятницу, потеплеет до +10, но будет пасмурно, а к вечеру возможен дождь и понижение температуры до +6. Потоки ветра будут достигать 5,5 метров в секунду.







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