В центре Нижнего Новгорода замечен зеркальный олень

На пересечении улиц Варварской и Октябрьской появилась сверкающая скульптура оленя из нержавеющей стали. Материал легко поддается обработке до зеркального эффекта.

В Нижнем Новгороде установлены и другие скульптуры Евгения Кускова — пантеры, тигры и другие.

Автор арт-объекта является компания Smirnov&Company.







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Фото: Александр Авдеев («Нижегородская правда»)