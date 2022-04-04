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В центре Нижнего Новгорода замечен зеркальный олень

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В центре Нижнего Новгорода на улице Варварской рядом с Нижполиграфом установили новую сверкающую скульптуру оленя.

 

На пересечении улиц Варварской и Октябрьской появилась сверкающая скульптура оленя из нержавеющей стали. Материал легко поддается обработке до зеркального эффекта.

В Нижнем Новгороде установлены и другие скульптуры Евгения Кускова — пантеры, тигры и другие.

Автор арт-объекта является компания Smirnov&Company.



 

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Фото: Александр Авдеев («Нижегородская правда»)

 

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