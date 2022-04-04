В центре Нижнего Новгорода замечен зеркальный олень

В центре Нижнего Новгорода на улице Варварской рядом с Нижполиграфом установили новую сверкающую скульптуру оленя.
На пересечении улиц Варварской и Октябрьской появилась сверкающая скульптура оленя из нержавеющей стали. Материал легко поддается обработке до зеркального эффекта.
В Нижнем Новгороде установлены и другие скульптуры Евгения Кускова — пантеры, тигры и другие.
Автор арт-объекта является компания Smirnov&Company.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Фото: Александр Авдеев («Нижегородская правда»)
Комментарии (0)