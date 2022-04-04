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Тотальный диктант в Нижнем: когда пройдет и на каких площадках?

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9 апреля в столице Приволжья пройдет «Тотальный диктант». В этом году открыты — 32 площадки. Количество мест на них ограничено.

 

В этом году автором текста станет — Марина Степнова, автор романов «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок», «Сад» и «Хирург».

В Нижегородской области акция пройдет на 32 площадках. Среди них:

  • Ярмарка
  • коворкинг Garage
  • кинотеатр «Буревестник»
  • штаб-квартира The Village
  • здание ННГУ на Большой Покровской 
  • корпус Высшей школы экономики

Кроме того, текст можно написать из дома — для этого во вкладке «Площадки» регистрируйтесь на «Диктант в Google Meet».

Акция стартует 9 апреля в 14:00. 



 

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