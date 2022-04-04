Тотальный диктант в Нижнем: когда пройдет и на каких площадках?

В этом году автором текста станет — Марина Степнова, автор романов «Женщины Лазаря», «Безбожный переулок», «Сад» и «Хирург».

В Нижегородской области акция пройдет на 32 площадках. Среди них:

Ярмарка

коворкинг Garage

кинотеатр «Буревестник»

штаб-квартира The Village

здание ННГУ на Большой Покровской

корпус Высшей школы экономики

Кроме того, текст можно написать из дома — для этого во вкладке «Площадки» регистрируйтесь на «Диктант в Google Meet».

Акция стартует 9 апреля в 14:00.







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