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Нижегородки попали в финал четвертого потока офлайн-программы Архитекторы.рф

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Архитекторы.рф опубликовали список финалистов офлайн-программы на 2022 год. Среди них три нижегородки: Ира Маслова и два специалиста ИРГСНО: архитектор Екатерина Рыблова и ландшафтный архитектор Анна Турунтьева.

 

Архитекторы.рф — это бесплатная лидерская программа, раскрывающая потенциал российских специалистов в области архитектуры и градостроительства.

От Нижегородской области в него прошли сразу три участника:

  • Ира Маслова — автор исследования Соцгорода (район Автозавода), которое сейчас представлено в галерее на Шаболовке.
  • Екатерина и Анна — сотрудницы Института развития городской среды Нижегородской области, уже работавшие на проектах 800-летия Нижнего. В составе команды Екатерина занималась площадью Маркина и сквером Свердлова, а Анна — территорией Стрелки и террасным парком на Федоровского.


 

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