Нижегородки попали в финал четвертого потока офлайн-программы Архитекторы.рф

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От Нижегородской области в него прошли сразу три участника:

Ира Маслова — автор исследования Соцгорода (район Автозавода), которое сейчас представлено в галерее на Шаболовке.

Екатерина и Анна — сотрудницы Института развития городской среды Нижегородской области, уже работавшие на проектах 800-летия Нижнего. В составе команды Екатерина занималась площадью Маркина и сквером Свердлова, а Анна — территорией Стрелки и террасным парком на Федоровского.





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