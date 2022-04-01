Нижегородки попали в финал четвертого потока офлайн-программы Архитекторы.рф

Архитекторы.рф опубликовали список финалистов офлайн-программы на 2022 год. Среди них три нижегородки: Ира Маслова и два специалиста ИРГСНО: архитектор Екатерина Рыблова и ландшафтный архитектор Анна Турунтьева.
Архитекторы.рф — это бесплатная лидерская программа, раскрывающая потенциал российских специалистов в области архитектуры и градостроительства.
От Нижегородской области в него прошли сразу три участника:
- Ира Маслова — автор исследования Соцгорода (район Автозавода), которое сейчас представлено в галерее на Шаболовке.
- Екатерина и Анна — сотрудницы Института развития городской среды Нижегородской области, уже работавшие на проектах 800-летия Нижнего. В составе команды Екатерина занималась площадью Маркина и сквером Свердлова, а Анна — территорией Стрелки и террасным парком на Федоровского.
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