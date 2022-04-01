Какая погода придет в Нижний Новгород в выходные? Ожидается дождь со снегом

В ближайшие выходные в Нижнем Новгороде будет пасмурно и сыро: по прогнозам синоптиков, будет идти мокрый снег.

Утром в субботу, 2 апреля, столбики термометров покажут –2 градуса, к вечеру воздух прогреется до 0. Ветер придет с северо-востока со скоростью 6,4 метров в секунду.

В воскресенье, 3 апреля, целый день будет до –1, уже к ночи немного похолодает. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 2,9 метров в секунду, затем его направление сменится на северо-западное, а порывы усилятся.

Следующая неделя принесет в Нижний Новгород потепление.







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Фото: соцсети проекта Intervals