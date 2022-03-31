Завершается регистрация на Science Slam для ученых Нижнего Новгорода

Парк науки ННГУ «Лобачевский Lab» завершает прием заявок на Science Slam. К участию в научном слэме приглашаются студенты, магистранты, аспиранты, кандидаты и доктора наук из всех научных областей в возрасте до 35 лет.
Science Slam – это международный проект популяризации науки. Заявки на конкурсный отбор принимаются до 6 апреля. Для участия в проекте необходимо заполнить анкету по форме. Обязательные условия – наличие собственного исследования и научных публикаций.
По результатам конкурсного отбора определят пять спикеров, которые выступят со своими докладами перед широкой аудиторией на сцене Science Slam Нижний Новгород. У каждого участника будет только десять минут, чтобы рассказать о своих исследованиях. Победителя традиционно выберут зрители.
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Фото: архив пресс-служб
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