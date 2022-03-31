Стало известно, сколько пляжей подготовят к началу лета в Нижнем Новгороде

Шестнадцать пляжей и зон отдыха планируют подготовить к началу лета в столице Приволжья. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.
В этом году запланированы к открытию:
- пляж на озере парка культуры и отдыха второй очереди на проспекте Молодежный в Автозаводском районе;
- пляж на Мещерском озере в Канавинском районе;
- пляж на озере Сортировочное в Канавинском районе;
- пляж на озере Больничное в Канавинском районе;
- пляж на озере Силикатное в Ленинском районе;
- пляж на озере Силикатное в Ленинском районе;
- пляж на озере № 1 Щелоковского хутора в Приокском районе;
- пляж на озере № 3 Щелоковского хутора в Советском районе;
- пляж на озере Светлоярское в Сормовском районе;
- пляж на озере Светлоярское в Сормовском районе;
- пляж на озере Лунское в Сормовском районе;
- пляж на озере Пестичное в Сормовском районе;
- зона отдыха на реке Ока в Автозаводском района;
- зона отдых на реке Ока в затоне им. 25 лет Октября в Ленинском районе;
- зона отдыха на набережной Гребного канала в Нижегородском районе;
- зона отдыха на озере №2 Щелоковского хутора в Советском районе.
Отмечается, что в 2021 году в городе было открыто 14 городских пляжей и зон отдыха, в этом году их стало 16.
Какие мероприятия проводят перед открытием купального сезона?
- водолазное обследование и очистка дна акваторий пляжей;
- отсыпка пляжей чистым песком;
- обучение матросов-спасателей;
- сбор и вывоз мусора;
- санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторно-производственный контроль качества воды и почвы.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Фото: pexels
Комментарии (0)