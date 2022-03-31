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Стало известно, сколько пляжей подготовят к началу лета в Нижнем Новгороде

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Шестнадцать пляжей и зон отдыха планируют подготовить к началу лета в столице Приволжья. Об этом сообщили в городском департаменте благоустройства.

 

В этом году запланированы к открытию:

  • пляж на озере парка культуры и отдыха второй очереди на проспекте Молодежный в Автозаводском районе;
  • пляж на Мещерском озере в Канавинском районе;
  • пляж на озере Сортировочное в Канавинском районе;
  • пляж на озере Больничное в Канавинском районе;
  • пляж на озере Силикатное в Ленинском районе;
  • пляж на озере Силикатное в Ленинском районе;
  • пляж на озере № 1 Щелоковского хутора в Приокском районе;
  • пляж на озере № 3 Щелоковского хутора в Советском районе;
  • пляж на озере Светлоярское в Сормовском районе;
  • пляж на озере Светлоярское в Сормовском районе;
  • пляж на озере Лунское в Сормовском районе;
  • пляж на озере Пестичное в Сормовском районе;
  • зона отдыха на реке Ока в Автозаводском района;
  • зона отдых на реке Ока в затоне им. 25 лет Октября в Ленинском районе;
  • зона отдыха на набережной Гребного канала в Нижегородском районе;
  • зона отдыха на озере №2 Щелоковского хутора в Советском районе.

Отмечается, что в 2021 году в городе было открыто 14 городских пляжей и зон отдыха, в этом году их стало 16. 

Какие мероприятия проводят перед открытием купального сезона?

  • водолазное обследование и очистка дна акваторий пляжей;
  • отсыпка пляжей чистым песком;
  • обучение матросов-спасателей;
  • сбор и вывоз мусора;
  • санитарно-эпидемиологические экспертизы и лабораторно-производственный контроль качества воды и почвы.



 

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Фото: pexels

 

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