В Нижегородской области создадут три образовательных центра

«В нашем регионе будет создано три таких центра, позволяющих синхронизировать программы колледжей с запросами реального сектора экономики. Будем готовить молодых специалистов для металлургии, машиностроения и сельского хозяйства», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Образовательно-производственные центры появятся:

на базе Выксунского металлургического колледжа;

Нижегородского автомеханического техникума;

Нижегородского государственного инженерно-экономического университета.

Для поступающих на рабочие профессии продолжительность обучения сократится с четырех до двух лет, по более технологичным профессиям – до трех.

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Фото: pexels



