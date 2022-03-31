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В Нижегородской области создадут три образовательных центра

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Нижегородская область получит 300 миллионов рублей на создание трех образовательно-производственных центров.

 

«В нашем регионе будет создано три таких центра, позволяющих синхронизировать программы колледжей с запросами реального сектора экономики. Будем готовить молодых специалистов для металлургии, машиностроения и сельского хозяйства», — отметил губернатор Глеб Никитин.

Образовательно-производственные центры появятся:

  • на базе Выксунского металлургического колледжа;
  • Нижегородского автомеханического техникума;
  • Нижегородского государственного инженерно-экономического университета.

Для поступающих на рабочие профессии продолжительность обучения сократится с четырех до двух лет, по более технологичным профессиям – до трех.

 

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Фото: pexels


 

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