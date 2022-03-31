В Нижегородской области создадут три образовательных центра

Нижегородская область получит 300 миллионов рублей на создание трех образовательно-производственных центров.
«В нашем регионе будет создано три таких центра, позволяющих синхронизировать программы колледжей с запросами реального сектора экономики. Будем готовить молодых специалистов для металлургии, машиностроения и сельского хозяйства», — отметил губернатор Глеб Никитин.
Образовательно-производственные центры появятся:
- на базе Выксунского металлургического колледжа;
- Нижегородского автомеханического техникума;
- Нижегородского государственного инженерно-экономического университета.
Для поступающих на рабочие профессии продолжительность обучения сократится с четырех до двух лет, по более технологичным профессиям – до трех.
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Фото: pexels
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