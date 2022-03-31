В Нижнем Новгороде пройдет чемпионат по тайскому боксу

Чемпионат и первенство города по тайскому боксу пройдет в столице Приволжья. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.
Спортивные мероприятия пройдут на стадионе «Нижний Новгород» с 1 по 3 апреля. В соревновании примут участие 300 спортсменов из всех клубов города. На мероприятии необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.
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Фото: pexels
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