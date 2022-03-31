18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

В Нижнем Новгороде пройдет чемпионат по тайскому боксу

Поделиться:

Чемпионат и первенство города по тайскому боксу пройдет в столице Приволжья. Об этом сообщили в департаменте физической культуры и спорта администрации Нижнего Новгорода.

 

Спортивные мероприятия пройдут на стадионе «Нижний Новгород» с 1 по 3 апреля. В соревновании примут участие 300 спортсменов из всех клубов города. На мероприятии необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Зимний экстремальный спорт – ответственный и опасный вид снежного развлечения, который дарит яркие истории, безудержное счастье и адреналин. Знакомим с ребятами, для которых снег – одно сплошное удовольствие по ссылке.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: