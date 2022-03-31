В Нижнем Новгороде пройдет чемпионат по тайскому боксу

Спортивные мероприятия пройдут на стадионе «Нижний Новгород» с 1 по 3 апреля. В соревновании примут участие 300 спортсменов из всех клубов города. На мероприятии необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы.

Зимний экстремальный спорт – ответственный и опасный вид снежного развлечения, который дарит яркие истории, безудержное счастье и адреналин. Знакомим с ребятами, для которых снег – одно сплошное удовольствие по ссылке.





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Фото: pexels