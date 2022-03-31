Вандалы разгромили часовню под Нижним Новгородом

Инцидент произошел в ночь на 30 марта на источнике Пафнутия Балахнинского. Вандалы зашли в часовню — разбили алтарь, развели большой костер и сожгли иконы.

В настоящее время злоумышленников нашла полиция. 18 и 19-летние студенты нижегородских колледжей находятся в отделе полиции и дают показания. Причины случившегося выясняются.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: pexels