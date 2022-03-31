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400 миллионов рублей потратят на культурные проекты Нижегородской области

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В 2022 году в культурные проекты региона вложат почти 400 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

 

автор фото — Дима Четыре

В планах: модернизация шести модельных библиотек, создание двух виртуальных концертных залов, капитальный ремонт пяти сельских домов культуры и десяти детских школ искусств в Нижегородской области.

Кроме того, с 2022 года впервые предусмотрена возможность финансирования ремонтов муниципальных музеев. В Нижегородской области средства будут выделены для ремонта музея «Усадьба Худякова» в Балахне и музейно-выставочного центра в Перевозе.

Так, из общего объема финансирования 264,6 миллионов рублей составят средства федерального бюджета, 113,1 миллионов рублей — регионального, 20,9 миллионов рублей — местных бюджетов.

 


 

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