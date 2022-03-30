До площади Минина планируют запустить дополнительные автобусы. В чем причина?

На время строительства метро в Нижнем Новгороде планируют запустить дополнительные автобусы. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на областной Минтранс.
Из-за строительства двух новых станций метро в столице Приволжья планируют запустить дополнительные автобусы от площади Горького до площади Минина.
Отмечается, что движение автобусов сохранится от площади Горького до улицы Ошарской с объездом зоны перекрытия.
Кроме того, троллейбусы перестанут ездить по улице Горького не раньше середины апреля, а ограничения сохранятся до декабря 2025 года. Точные сроки еще не установлены.
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Фото: pexels
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