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До площади Минина планируют запустить дополнительные автобусы. В чем причина?

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На время строительства метро в Нижнем Новгороде планируют запустить дополнительные автобусы. Об этом сообщает NN.RU со ссылкой на областной Минтранс.

 

Из-за строительства двух новых станций метро в столице Приволжья планируют запустить дополнительные автобусы от площади Горького до площади Минина.

Отмечается, что движение автобусов сохранится от площади Горького до улицы Ошарской с объездом зоны перекрытия.

Кроме того, троллейбусы перестанут ездить по улице Горького не раньше середины апреля, а ограничения сохранятся до декабря 2025 года. Точные сроки еще не установлены.

 

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Фото: pexels

 

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