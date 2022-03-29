Бесплатные экскурсии пройдут по парку «Швейцария»

Городской парк в 52 гектара глобально обновили к 800-летию Нижнего Новгорода. Теперь «Швейцария» стала инклюзивной, доступной и удобной. В центральной части парка открыто сразу несколько детских площадок.

Планируется, что «Путешествие по «Швейцарии» будут проходить каждую среду. Для удобства каждому гостю дадут приемник с наушником, а экскурсоводу сверхчувствительный микрофон.









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Фото: сообщество парка «ВКонтакте»