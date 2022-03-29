Бесплатные экскурсии пройдут по парку «Швейцария»

С 30 марта команда парка «Швейцария» откроет сезон бесплатных экскурсий. Первая встреча в 11:00 у центрального входа около остановки «Медицинская». На мероприятие приглашаются все желающие.
Городской парк в 52 гектара глобально обновили к 800-летию Нижнего Новгорода. Теперь «Швейцария» стала инклюзивной, доступной и удобной. В центральной части парка открыто сразу несколько детских площадок.
Планируется, что «Путешествие по «Швейцарии» будут проходить каждую среду. Для удобства каждому гостю дадут приемник с наушником, а экскурсоводу сверхчувствительный микрофон.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Фото: сообщество парка «ВКонтакте»
Комментарии (0)