Нижегородские машины скорой помощи сильно изношены

Срок службы 232 машин скорой помощи превышает пять лет, а износ — 100%. Отмечается, что всего в области работает 413 машин.

«Когда мы готовили предложения для замены машин скорой помощи, был другой уровень цен. Мы планировали заменить порядка 150 единиц разных классов, в том числе реанимобили», — рассказала заместитель министра здравоохранения региона Галина Михайлова.

Принято решение о покупке на «ГАЗе» 47 машин скорой помощи.

Кроме того, планируют заменить парк машин, который используется для доставки участковых врачей. Так, в 2022 году на средства областного бюджета будет закуплено 66 единиц транспорта для поликлиник. Закупка также планируется на Горьковском автозаводе.







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Фото: pexels