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Нижегородский ученый разработал уникальный электрический респиратор. Рассказываем, почему это важно

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Молодой ученый из Нижнего Новгорода — Михаэль Почепский — разработал уникальный электрический респиратор. Он позволяет комфортно работать в условиях низких температур.

 

Данный респиратор — единственная существующая на рынке модель, которая поддерживает температуру вдыхаемого воздуха всегда на одном и том же уровне, независимо от внешней температуры.

По словам автора изобретения, работая на морозе, человек будет лишен чувства холода. Фактически это первая в мире тепловая электрическая маска.

Кроме того, образец получил поддержку в размере 500 тысяч рублей в рамках программы Фонда содействия инновациям «Умник».

 

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