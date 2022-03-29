Нижегородский ученый разработал уникальный электрический респиратор. Рассказываем, почему это важно

Данный респиратор — единственная существующая на рынке модель, которая поддерживает температуру вдыхаемого воздуха всегда на одном и том же уровне, независимо от внешней температуры.

По словам автора изобретения, работая на морозе, человек будет лишен чувства холода. Фактически это первая в мире тепловая электрическая маска.

Кроме того, образец получил поддержку в размере 500 тысяч рублей в рамках программы Фонда содействия инновациям «Умник».

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