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Из Нижнего Новгороде запускают рейсы в Махачкалу

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30 апреля из международного аэропорта Нижнего Новгорода имени Чкалова запускают рейсы в Махачкалу. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

 

Авиакомпания Nordwind Airlines совместно с Pegas Fly запускают рейсы из Махачкалы в столицу Приволжья с 30 апреля.

Полеты будут выполнять по вторникам и субботам. Из Нижнего Новгорода самолеты будут отправляться в 12:20 и прибывать в Дагестан в 14:55. В обратном направлении время вылета — 16:00, а время прибытия — на 18:30.

Вылеты из Нижнего Новгорода запланированы в 12:20, прибытие в столицу Дагестана — в 14:55.



 

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Фото: pexels

 

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