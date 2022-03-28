Холод и осадки: рассказываем о погоде в Нижнем на этой неделе

Сегодня, 28 марта, утром будет снежно, температура воздуха достигнет -7 градусов. К вечеру прогреется до –4. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5–6,7 метров в секунду.

Во вторник, 29 марта, прогнозируется снег с дождем, который прекратится к обеду. Температура воздуха днем ожидается до –1 градуса по Цельсию. Ночью снег возобновится, а воздух охладится до –5. Скорость западного и юго-западного ветров составит 1,3–9 метра в секунду.

В среду, 30 марта, будет облачно и прохладно до –5. К обеду потеплеет до 0. К вечеру столбики термометров опустятся до –4. Порывы ветра в течение дня будут достигать 4,1 метров в секунду.

Весь четверг, 31 марта, будет идти небольшой снег и дождь со снегом. Утром горожан ожидает –8, к вечеру потеплеет до –3. Скорость восточного и северо-восточного ветров будет составлять 2 метров в секунду.

В пятницу, 1 апреля, целый день будет идти дождь со снегом, который прекратится только к утру субботы. В первой половине дня ожидается –4, к обеду температура воздуха приблизится к 0, а к концу дня опустится до –2.







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