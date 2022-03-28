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Стало известно, когда пройдет гастрофестиваль «Арзамасский трактирщик»

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В октябре этого года в Нижегородской области пройдет второй гастрофестиваль «Арзамасский трактирщик».

 

Организаторы мероприятия планируют сделать фестиваль в этом году еще более масштабным. Круг участников пополнится новыми ресторанами и кафе, меню – малоизвестными блюдами. Уже сейчас арзамасские повара ведут работу по поиску и отбору оригинальных рецептов XVIII-XIX веков.

«В одном мероприятии соединились кулинария и история города: и вкусно, и познавательно. Рад, что любознательность и неравнодушие арзамасцев вкупе с нашей поддержкой рождают новые события в жизни города. Поиск старых рецептов и воплощение их в жизнь – по большей части заслуга арзамасских рестораторов», — отметил глава Арзамаса Александр Щелоков.




 

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Фото: архив пресс-служб

 

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