Выставка «Театр. Костюмы и портреты маслом» откроется в нижегородском драмтеатре

Во Всемирный день театра в Нижегородском театре драмы открылась выставка художника Михаила Полякова — «Театр. Портреты маслом».
На протяжение месяца художник Михаил Поляков работал в Нижегородском театре драмы, выполняя зарисовки с натуры и наброски портретов артистов в костюмах из репертуарных спектаклей, а завершал их уже в своей мастерской.
Кроме того, главный художник театра Борис Шлямин собрал и оформил небольшую коллекцию интересных театральных костюмов прошлых сезонов. Экспозиция «Театр. Костюмы и портреты маслом» посетители смогут увидеть в фойе театра драмы.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.
Фото: архив пресс-служб
Комментарии (0)