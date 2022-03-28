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Выставка «Театр. Костюмы и портреты маслом» откроется в нижегородском драмтеатре

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Во Всемирный день театра в Нижегородском театре драмы открылась выставка художника Михаила Полякова — «Театр. Портреты маслом».

 

На протяжение месяца художник Михаил Поляков работал в Нижегородском театре драмы, выполняя зарисовки с натуры и наброски портретов артистов в костюмах из репертуарных спектаклей, а завершал их уже в своей мастерской.

Кроме того, главный художник театра Борис Шлямин собрал и оформил небольшую коллекцию интересных театральных костюмов прошлых сезонов. Экспозиция «Театр. Костюмы и портреты маслом» посетители смогут увидеть в фойе театра драмы.




 

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Фото: архив пресс-служб

 

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