На базе Горьковского автозавода открылась IT-академия

С начала апреля в академии IT свое обучение начнут 130 студентов, прошедших отбор из более чем 200 претендентов. Обучение для студентов партнерских учебных учреждений будет бесплатным, начиная со второго семестра студенты академии будут получать стипендию от «Группы ГАЗ».

Учебный курс продолжительностью полтора года будет включать три этапа:

DeepDive (базовый курс);

Intern (углубленная специализация и стажерская программа на предприятиях «Группы ГАЗ»);

Junior (участие в реализации бизнес-проектов «Группы ГАЗ»).







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Фото: «ГАЗ»