Стало известно, когда в Нижнем Новгороде пройдет конференция ЦИПР-2022

VII ежегодная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» пройдет в столице Приволжья с 1 по 3 июня. Дмитрий Чернышенко возглавит оргкомитет «ЦИПР-2022».
Конференция ЦИПР-2022 - это площадка, где будут обсуждаться в диалоге с властью, бизнесом и экспертами актуальные вопросы поддержки индустрии и вырабатываться совместные решения ее дальнейшего развития.
«Рассчитываем, что в этом году острота текущей повестки привлечет большее количество экспертов и руководителей IT-компаний. Мы сможем оценить первые результаты мер и совместно с профессиональным сообществом сформировать предложения по корректировке дальнейших действий», – отметил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко
По предложению губернатора региона оргкомитет ЦИПР-2022 возглавит курирующий цифровую экономику вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
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Фото: telegram-канал Правительства России
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