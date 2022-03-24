Для «Хулигандома» в Кстове открыли сбор средств

«Хулиганодом» — это место, где каждый подросток с непростой судьбой может найти себе наставника, куда приходят ребята из детских домов, малообеспеченных семей пообщаться, попить чай, поиграть в «Монополию», рассказать психологу о том, что их волнует.

Новому центру не хватает уюта — нужна мебель, кухонная утварь и бытовая техника.

Для этого на платформе #800добрыхдел организован сбор средств.

«Любая ваша сумма поможет сделать уютным новый дом для детей. Приезжайте в гости и сами все увидите», — отмечает команда проекта.







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Фото: Nizhny800